Merckx gaat mee in de euforie: "Remco was zaterdag sterker dan ik, Pogacar zal hem moeilijk kunnen verslaan op WK"

De euforie rond Remco Evenepoel is compleet na zijn glansprestatie in Parijs. Zelfs Eddy Merckx, de grootste wielrenner aller tijden, tempert die niet.

"Zaterdag was Remco Evenepoel sterker dan ik", doet Eddy Merckx toch wel een straffe uitspraak in La Dernière Heure. "Waar hij in geslaagd is, dat is exceptioneel. Het is simpelweg historisch wat hij gedaan heeft." De Kannibaal heeft dan ook volop genoten bij het kijken naar de koers op zijn tv. "Ik sprong op en neer in mijn stoel."

In hoeverre zijn deze prestaties van Evenepoel onverwacht? "Nadat hij uit de Tour kwam, verwachtte ik dat hij ging schitteren op de Olympische Spelen. Maar dat hij won, verraste me wel. Fysiek stak Remco er bovenuit. Toen hij aanviel op 35 kilometer van de meet en enkele renners met zich mee kreeg, wist ik dat hij ging winnen."

Madouas geen partij voor Evenepoel

Het was desondanks niet vanzelfsprekend, want Evenepoel moest veel langere kopbeurten voor zich nemen dan de rest. "Hij is à bloc gegaan, zonder tijd te nemen om te recupereren. En heb je gezien hoe gemakkelijk hij Valentin Madouas ter plaatse liet!" Zo'n demarrage, daar is zelfs Eddy Merckx himself van onder de indruk.

De dubbel van Evenepoel op de Olympische Spelen is al historisch. Al hoeft het niet de enige keer zijn dat hij die kan verwezenlijken op een kampioenschap. Integendeel, misschien speelt Evenepoel het dit jaar al nog een tweede keer klaar. Merckx acht het perfect mogelijk op het zware WK-parcours in het Zwitserse Zürich.

Pogacar vs Evenepoel in Zürich

"Ik zie niet in wat hem van de dubbel kan houden op het WK in Zürich. Als hij daar even sterk is, gaat zelfs Tadej Pogacar hem moeilijk kunnen verslaan."