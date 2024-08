Pech-en gelukvogels in Parijs: wagen vlamt boze Waerenskjold voorbij na val, Politt stapt brasserie in aan Montmartre

De wegrace in Parijs was meer dan enkel de demonstratie van Evenepoel. Ook Politt en Waerenkjold haalden het nieuws, op heel verschillende manieren.

Soren Waerenskjold heeft al vrolijkere tijden gekend. We kennen de renner van Uno-X vooral als winnaar van de Baloise Belgium Tour. Op de Olympische Spelen reed hij natuurlijk voor Noorwegen, maar veel bijstand heeft hij niet gekregen. Integendeel: net toen hij hulp uit de ploegwagen nodig had, kon hij daar niet op rekenen.

Er was sprake van remprobelemen, waardoor het niet mogelijk was om een valpartij te vermijden. Waerenskjold knalde tegen hekken aan en brak zijn voorvork. Hij had dus dringend een nieuwe fiets nodig. Alleen reed de ploegwagen van Noorwegen helemaal achteraan. Er zat dus niets anders op dan geduld te tonen.

Problemen Waerenskjold niet verholpen

Dat was nog niet eens het ergste. Toen de ploegwagen dan toch uit de bocht kwam, dacht Waerenskjold waarschijnlijk dat zijn problemen verholpen gingen worden. Niets was minder waar: de wagen vlamde 'm pardoes voorbij. Wellicht wisten ze in de wagen niet dat hij een mankement had. Een gevolg van koersen zonder oortjes.

Logisch dat Waerenskjold kwaad was: hij gooide zijn gebroken fiets op de grond, zijn race was voorbij. Dan is het verhaal van Nils Politt veel ludieker. De Duitser wandelde in volle koers doodleuk een brasserie binnen in de omgeving van Montmartre, waar het volk rijen dik stond. De reden: hij moest een bezoek brengen aan het toilet.

Of het voor een kleine of grote boodschap was, is niet geweten. In elk geval grepen omstaanders massaal naar hun telefoon om het op beeld vast te leggen.