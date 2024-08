Strijd tegen sluwe vos: Belgen Milan Fretin en Tom Van Asbroeck bijten tanden stuk op onverslijtbare Alexander Kristoff

Een sluwe vos verliest zijn streken niet. Alexander Kristoff is niet enkele een sluwe, maar ook nog altijd een hele snelle vos. Ook op zijn 37ste.

In de schaduw van de races op de Olympische Spelen heeft het mannenpeloton in Noorwegen zich weer op gang getrokken. De openingsetappe in de Arctic Race of Norway is immers verreden. Er werd gereden van Bodo naar Rognan. Het was een korte etappe van slechts 156,90 kilometer, met het traditionele koersverloop.

Tenminste, vroeger was dat traditioneel. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat er in vlakke etappes gewoon geen ontsnapping wegrijdt. In Noorwegen was het wel nog een keer het geval. Pascal Eenkhoorn, de Nederlander van Lotto Dstny, zat in de vroege vlucht. Nog vier kompanen vonden het ook de moeite.

Arctic Race of Norway krijgt gewenst scenario

Dat waren Mikel Retegi, Nathan Smith, Kvalle Kvam en Jelle Johannink. Veel meer dan te strijden voor de eerste bergtrui en het nemen van publiciteit zat er voor hen wel niet in. De verwachting was dat het aan het eind een massasprint zou worden. Die verwachting werd ook volledig ingelost en daar waren de Noren niet kwaad om.

In dit scenario was thuisrijder Alexander Kristoff immers één van de grote favorieten op de ritzege en de eerste leiderstrui. Verschillende Belgen hadden zich ook wel verlekkerd op zo'n dubbelslag. Jenthe Biermans, Gilles De Wilde, Milan Fretin en Tom Van Asbroeck gooiden zich allen helemaal in de massasprint. Het was net niet genoeg.

Kristoff klopt de Belgen

Kristoff demonstreerde hoe goed hij de aankomst kende en was zoals verwacht de snelste. Een mooie triomf voor hem in zijn thuisland. Fretin en Van Asbroeck werden respectievelijk tweede en derde.Daar zullen hun ploegen Cofidis en Israel-Premier Tech niet ontevreden mee zijn. Biermans werd vijfde, De Wilde negende.