Robbe Ghys haalt uit nadat hij Olympische Spelen moet missen: "Verschrikkelijke regel"

Geen Olympische Spelen voor Robbe Ghys. Hij moest vandaag al in actie komen op de ploegenachtervolging, maar was nog te vermoeid door de Tour.

Een blessure verhinderde Robbe Ghys de voorbije dagen zijn topniveau te halen op training. Hij had de Tour in zijn benen en moest drie dagen later al beginnen met explosieve en zware trainingen voor de ploegenachtervolging.

Zondagavond is Ghys dan zelf naar de coaches gestapt om aan te geven dat hij er niet meer in geloofde. Zij hebben dan de knoop doorgehakt en Ghys uit de selectie gehaald voor de ploegenachtervolging.

Vreemde regel nekt olympische droom Ghys

Dat betekent echter wel dat Ghys niet meer in actie mag komen in de ploegkoers. De renners die aan die nummers deelnemen moeten namelijk uit de ploeg komen die ook de ploegenachtervolging rijdt.

"De ploegenachtervolging is een discipline die ik al vier jaar niet meer gereden heb, dat is het probleem. Door de verschrikkelijke regel die iemand bedacht heeft, was dat niet mogelijk. Vandaag niet starten betekent in de rest van de week ook geen toernooi mogen rijden", reageert Ghys bij Sporza.

"Voor mij had dat perfect gekund, zoals op alle andere events. Maar op de Spelen is dat opeens beperkt. Fabio Van den Bossche zal mij normaal gezien vervangen in de ploegkoers, hij is in topvorm en mikt eerst nog op het omnium."