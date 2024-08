'Soudal Quick-Step wil uitpakken met transfer van topper van INEOS Grenadiers'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Soudal Quick-Step heeft nog altijd geen nieuwe renners aangekondigd, maar is achter de schermen wel druk bezig. De Brit Ethan Hayter zou op weg zijn naar de ploeg van Patrick Lefevere.

Valentin Paret-Peintre (Decathlon-AG2R), Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) en Dries Van Gestel (TotalEnergies) lijken al zeker de overstap te maken naar Soudal Quick-Step in 2025. Maar dat is nog niet alles.

Patrick Lefevere meldde zelf al dat ook Maximilian Schachmann (Red Bull-BORA-hansgrohe) wellicht de overstap maakt. De Nederlander Wout Poels (Bahrain-Victorious) wordt ook aan Soudal Quick-Step gelinkt.

Hayter naar Soudal Quick-Step?

De Britse wielerjournalist Daniel Benson komt nu met een volgende naam op de proppen: Ethan Hayter. De 25-jarige Brit is einde contract bij INEOS Grenadiers, de ploeg waar hij in 2020 profrenner werd.

Hayter is een sprinter die ook een goede tijdrit kan rijden. Hij won al een etappe won in de Ronde van het Baskenland (2023) en drie ritten in de Ronde van Romandië (2022 en 2023). Hij won ook al een Ronde van Noorwegen (2021) en Ronde van Polen (2022).

Dit jaar liep het nog niet zo goed voor Hayter, maar eind juni kroonde hij zich wel tot Brits kampioen op de weg. Hayter is ook een goede baanwielrenner, deze week rijdt hij op de piste op de Olympische Spelen.