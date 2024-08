Lance Armstrong niet geanimeerd door glansprestatie Evenepoel op Olympische Spelen

Ook Lance Armstrong kon niet om de glansprestatie van Remco Evenepoel heen bij het kijken naar de Olympische Spelen. De Amerikaan vond het zo wel geen echt boeiende koers.

In de podcast The Move benadrukt Armstrong wel dat het extra knap is wat Evenepoel voor mekaar kreeg, aangezien hij nog maar net de Tour de France achter de rug had. Respect voor alle renners die de Tour reden is aan de orde. "Ik leef mee met die jongens die uit zo'n uitdagende Tour kwamen", toont Armstrong zijn empathie.

"We zagen elke dag hoe vermoeid ze waren. Dan moet je opstaan voor een tijdrit en een week later de wegrit rijden." Voor Remco Evenepoel was het blijkbaar allemaal geen probleem. "Hij had het perfect uitgerekend en gepland. Hij was totaal onverslaanbaar." In de wegrit was dat zelfs nog meer het geval dan in het tijdrijden.

Armstrong vindt lekke band Remco 'interessant'

Net daarom vond Lance Armstrong de wegrit minder aantrekkelijk dan verwacht. "Het was niet zo spannend, eigenlijk. Toen Remco vertrok, wisten we: deze kerel gaat iedereen murw slaan. Tot hij lek reed: dat was een interessant moment." Evenepoel zelf zal dat niet zo 'interessant' gevonden hebben, maar eerder zeer vervelend.

Gelukkig voor hem liep het goed af en pronkte hij achteraf met dubbel goud. Het kan niet genoeg onderstreept worden hoe waanzinnig dat is. Dat ziet ook Armstrong in, wanneer hij zich even in Evenepoel en diens nationaliteit verplaatst. "Om de twee gouden medailles te behalen voor een wielergek land als België, dat is enorm."

Evenepoel enige Belg met goud

Het zijn ook de enige twee gouden medailles die België tot dusver behaald heeft op de Olympische Spelen van Parijs. Het is nog maar de vraag of daar nog een andere gouden medaille bijkomt.