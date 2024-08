Rohan Dennis verschijnt opnieuw voor de rechter in Australië na doodrijden vrouw

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Rohan Dennis werd in december opgepakt. Hij zou de dood van zijn vrouw Melissa Hoskins veroorzaakt hebben. Na een uitgebreide reconstructie zal hij nu opnieuw voor de rechter verschijnen.

Melissa Hoskins werd eind vorig jaar voor haar huis aangereden door een pick-uptruck. Die werd bestuurd door haar man en voormalig wielrenner Rohan Dennis. De vrouw overleed later in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen.

Dennis werd opgepakt, maar kwam op borgtocht vrij. In maart moest hij voor het eerst voor de rechtbank verschijnen in de zaak. De Australische ex-renner deed echter een beroep op zijn zwijgrecht. De aanklagers vroegen een uitstel van vijf maanden om alle feiten in kaart te kunnen brengen.

Opnieuw voor de rechter

De rechtbank ging daarmee akkoord en Dennis bleef op borgtocht vrij. Hij moet pas nu, op 6 augustus, opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Dat gebeurde na onder meer een uitgebreide reconstructie van de zaak.

© photonews

Als Dennis schuldig wordt bevonden voor het veroorzaken van de dood van zijn vrouw door gevaarlijk rijgedrag dan kan hij een gevangenisstraf tot 15 jaar krijgen. Tot op heden was hij thuis om voor de twee kinderen te zorgen.

De zaak doet in Australië nog steeds heel wat stof opwaaien, omdat nog niet helemaal duidelijk is wat de precieze omstandigheden zijn van de zaak. Mogelijk heeft de reconstructie daar ook een nieuw licht op laten schijnen.