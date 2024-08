Wout 2024: plots is een aandenken beschikbaar aan de sterke Olympische Spelen van Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zou de populariteit van Wout van Aert weer stijgen? Zijn sterke Olympische Spelen zet de commerciële wereld ook aan het werk.

Met zijn derde plek in de tijdrit en het neutraliseren van Mathieu van der Poel in de wegrit heeft Wout van Aert zeker zijn stempel gedrukt op de Olympische Spelen. Dat inspireert om de buitenwereld een aandenken aan te bieden om de prestaties van Wout in Parijs uit te dragen. Zeker zijn fans zouden hierin interesse kunnen hebben.

Wie online rondspeurt hoeft niet heel erg lang te zoeken. Op websites waar online geshopt kan worden, wordt een t-shirt ter ere van Van Aert aangeboden. Dit gebeurt onder de noemer Wout 2024. Meestal is de combinatie van een naam en een jaartal meer iets voor een politieker of politieke partij in een verkiezingsjaar.

Wout van Aert 2024

Het kan dus ook een verwijzing zijn naar prestaties van een wielrenner. Het is een zwart shirt met in het wit de naam wout met hieronder de Belgische driekleur en daaronder dan weer het jaartal 2024. Met hiernaast een figuur van een wielrenner en daar nog enkele lijnen met felle kleuren onder. Er wordt dus meteen op de kar gesprongen.

Voor alle duidelijkheid: er wijst niets op dat dit een initiatief is dat met Wout van Aert zelf of zijn entourage te maken heeft. Het t-shirt wordt te koop aangeboden aan een bedrag van 19,95 Amerikaanse dollar. De euro is momenteel iets goedkoper: het zou Europese fans dus 18,26 euro kosten voor deze verwijzing naar de Spelen van WVA.

Van Aert nog niet uitgekoerst dit jaar

Het jaar 2024 is natuurlijk nog niet aan zijn einde. Wie weet pakt Van Aert straks nog uit met een straffere prestatie dan op de Spelen.