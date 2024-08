🎥 Uijtdebroeks en Kuss staan op in Burgos, Amerikaan pakt uit met gebaar en waarschuwt concurrentie

Sepp Kuss heeft de derde rit in de Ronde van Burgos gewonnen. De Amerikaan lijkt dan toch klaar te zijn om zijn titel in de Vuelta te verdedigen.

Visma-Lease a Bike deelde dinsdag in de klappen tijdens de tweede rit van de Ronde van Burgos. Onder meer Cian Uijtdebroeks en Sepp Kuss gingen tegen de grond, wat bij Uijtdebroeks voor twijfels zorgde.

"Shit happens. Dit was verre van ideaal in de voorbereiding op de Vuelta", schreef Uijtdebroeks dinsdagavond op zijn Instagram. Een dag later leek Uijtdebroeks al goed hersteld te zijn van zijn valpartij.

Uijtdebroeks rolt rode loper voor Kuss uit

Op Lagunas de Neila, de slotklim van 11 km met op het einde percentages boven 10%, viel Uijtdebroeks op 2,5 kilometer van de streep aan. Max Poole neutraliseerde die aanval, maar Sepp Kuss zat zo wel in een zetel.

De Amerikaan rekende in de slotkilometer en Cepeda en won met zeven seconden voorsprong. Kuss vierde zijn eerste zege van 2024 de duim in zijn mond. "Een gebaar om mijn zwangere vrouw te eren", zei Kuss. "In oktober zal ze bevallen."

Uijtdebroeks werd twaalfde in de rit, op 34 seconden van Kuss. De Amerikaan is ook de nieuwe leider in Burgos, Uijtdebroeks is tiende op 44 seconden. "Ik ben klaar om mijn titel in de Vuelta te verdedigen", besloot Kuss nog.

