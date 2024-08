Evenepoel komt met verrassend nieuws over wanneer hij zal stoppen met koersen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel is amper 24 jaar maar heeft een palmares om u tegen te zeggen. Hij pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee keer goud.

Remco Evenepoel heeft twee extra vinkjes op zijn bucketlist mogen zetten. De olympische tijdrit en wegrit maken sinds dit jaar ook deel uit van zijn palmares.

In het tijdrijden heeft onze landgenoot nu alles al gewonnen wat er te winnen viel. Nog enkele eindzeges in rondes en overwinningen in Monumenten ontbreken op dat lijstje.

De vergelijking met Eddy Merckx en Tom Boonen kwam al snel weer naar boven, maar daar wou Evenepoel allemaal niet van weten. Dat gaat volgens hem over een ander tijdperk.

Evenepoel zal nog vele jaren koersen

“Er valt dus niets te vergelijken”, vertelt Evenepoel aan Het Nieuwsblad. “Eddy heeft véél meer bereikt dan dat ik tot nog toe voor elkaar heb en dat ik misschien nooit zal bereiken. Het is mijn carrière. Ik ben Remco Evenepoel. Ik doe het op mijn eigen manier.”

In hetzelfde interview vertelde onze landgenoot over de gekte en druk waarmee hij af te rekenen kreeg. “Ik ben zeker dat mijn familie en mijn ploeg me zullen helpen om de beide voeten op de grond te houden en niet te beginnen zweven.”

Vooraleer hij op vakantie vertrok had hij ook verrassend nieuws over het einde van zijn carrière. “Ik moet uiteindelijk nog zeker minstens tien jaar koersen”, vertelde Evenepoel nog. We hebben dus nog eventjes te gaan.