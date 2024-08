Parcoursbouwer van de Tour de France moet Van Aert en Van der Poel teleurstellen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De olympische wegrit in Parijs kon stevig bekoren, met heel veel fans en een mooi parcours. Toch zal de Tour niet afwijken van zijn slotrit op de Champs-Élysées.

Met drie keer de beklimming van Montmartre met de prachtige plaatjes van de Sacré-Coeur en Moulin Rouge viel de olympische wegrit in Parijs in de smaak. Het deed de vraag rijzen of de Tour niet eens naar daar kan uitwijken.

De Tour eindigt traditioneel met een sprint op de Champs-Élysées, al moest er dit jaar door de Olympische Spelen worden uitgeweken naar Nice. Niet met een sprint, maar wel met een tijdrit. Pogacar won toen zijn derde rit op rij.

Volgend jaar eindigt de Tour weer in Parijs en de Champs-Élysées wordt dan weer de aankomstplaats voor de laatste rit. Het parcours van de Olympische Spelen is geen optie voor parcoursbouwer Thierry Gouvenou.

Tour te groot voor Montmartre

"Het werkte voor de Olympische Spelen, maar het zou niet acceptabel zijn tijdens de Tour. Het peloton van de Tour de France is twee keer zo groot als dat van de Olympische Spelen, dus we zouden veel grotere straten moeten vinden", zegt hij bij L'Equipe.

"Als we het rondje op de Champs-Élysées doen, heeft dat nauwelijks impact op de buren. Als we naar Montmartre zouden gaan, zou dat een enorme impact hebben op de bewoners."

Geen strijd tussen klassieke renners zoals Van Aert en Van der Poel dus tijdens de slotrit van de Tour, maar opnieuw een koninklijke sprint op de Champs-Élysées.