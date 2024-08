Straffe bekentenis van Pogacar: "Ik voel me niet comfortabel met al mijn geld"

Tadej Pogacar is de absolute grootverdiener in het wielerpeloton. Toch voelt hij zich daar niet zo gemakkelijk bij.

Tadej Pogacar verdient jaarlijks een salaris van om en bij de 6 miljoen euro bij UAE Team Emirates. De rijkste ploeg uit het peloton heeft dat riante loon voor de toprenner meer dan over.

In vergelijking met bepaalde andere sporten is dat echter weinig, maar het blijft wel veel geld. Zeker voor de gewone mens. Ook Pogacar zelf heeft het er een beetje moeilijk mee.

“Het is geen geheim dat ik de afgelopen jaren veel geld heb verdiend met fietsen”, vertelt hij in een video op zijn sociale media. “Toen ik jonger was, had ik nooit gedacht dat ik zoveel geluk zou hebben.”

“Ik voel me eerlijk gezegd niet zo comfortabel met dit geld. Ik weet hoe mensen die worstelen en hulp nodig hebben zich voelen. Mijn familie heeft me altijd geleerd om mijn geluk te delen en mensen in nood te helpen. Deze waarden draag ik hoog in het vaandel.”

Daarom heeft de Sloveen bij de start van de Tour de France ook de Tadej Pogacar Foundation gelanceerd. De organisatie zamelt geld in voor goede doelen en Pogacar zelf kan zo ook zijn bijdrage doen.