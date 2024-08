Visma-Lease a Bike pakt uit met een knaltransfer, meteen heel stevige ambities uitgesproken

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma-Lease a Bike heeft de transfer van Pauline Ferrand-Prévot (32) afgerond. De Nederlandse ploeg heeft ambitieuze plannen met de Française.

Kersvers olympisch kampioene mountainbike crosscountry Pauline Ferrand-Prévot keert in 2025 terug naar het wegwielrennen. De 32-jarige Française maakt de overstap van INEOS Grenadiers naar Visma-Lease a Bike.

Voor Ferrand-Prévot wordt het een tweede periode op de weg. Ze werd in 2014 op haar 22ste wereldkampioene op de weg en won in dat jaar ook de Waalse Pijl. Sinds 2019 focuste ze zich volop op het mountainbiken.

In Tokio werd Ferrand-Prévot nog tiende op de Spelen, maar in Parijs lukte het wel voor de Française. Voor eigen publiek pakte ze dan toch de olympische titel, een perfecte afsluiter van haar carrière in het mountainbiken.

Ferrand-Prévot wil de Tour winnen

De komende drie jaar gaat Ferrand-Prévot dus aan de slag bij Visma-Lease a Bike. "Het vrouwenwielrennen heeft een grote evolutie doorgemaakt sinds ik de sport verliet. Ik kan niet wachten om terug te keren in het peloton. De Tour is een wedstrijd die ik wil winnen."

Rutger Tijssen, manager van de vrouwenploeg van Visma-Lease a Bike, waarschuwt voor een aanpassingsperiode. "Het wordt een uitdagend project, maar we geloven dat ze het kan. Al zal de transitie naar de weg wat tijd vergen. Het mountainbiken is een explosieve sport van anderhalf uur. Een wegwedstrijd draait meer om uithouding over een langere periode."