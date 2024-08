BRONS: Fabio Van den Bossche zorgt voor de zesde Belgische medaille in het omnium

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fabio Van den Bossche (23) heeft voor een nieuwe Belgische medaille gezorgd op de Olympische Spelen. De jonge Belg heeft in het omnium de bronzen medaille gepakt.

Het omnium bestaat uit vier onderdelen: de scratch, de temporace, de afvalling en de puntenkoers. Wie na vier onderdelen de meeste punten heeft, wint het omnium en pakt de olympische titel en de gouden medaille.

Fabio Van den Bossche begon meteen goed in de scratch en werd derde in het eerste onderdeel. In de temporace verzamelde Van den Bossche heel wat punten onderweg en een bonusronde, waardoor hij zelfs opschoof naar de eerste plaats.

In de afvalling deed Van den Bossche het ook degelijk, hij werd zesde. Topfavoriet Benjamin Thomas werd derde, Van den Bossche begon aan de afsluitende puntenkoers met een voorsprong van tien punten op de Fransman.

Van den Bossche houdt stand en pakt brons

Van den Bossche had halfweg de puntenkoers nog altijd zicht op de gouden medaille, maar moest Thomas en wereldkampioen Leitao wel laten rijden. Hij zakte naar de derde plaats, maar had wel nog uitzicht op het brons.

Van den Bossche moest vermijden dat de Nieuw-Zeelander Gate de volle buit scoorde in de slotsprint en liet Thomas, Leitao en Torres dan ook graag rijden. Thomas pakte het goud, maar Van den Bossche hield mooi stand en pakt brons op de Olympische Spelen.