Dreigt toch de totale ramp voor Primoz Roglic? Sportief manager zaait bijzonder veel twijfel

Primoz Roglic (34) komt zaterdag niet aan de start van de Clasica San Sebastian. Of dat over een week wel lukt in de Vuelta is maar zeer de vraag.

Net als de voorbije jaren moest Primoz Roglic alweer enkele tegenslagen incasseren dit seizoen. Hij was ook betrokken bij de zware valpartij in de Ronde van het Baskenland, maar ontsnapte toen wel zonder breuken.

Begin juni won Roglic nog de Dauphiné, maar de Tour liep opnieuw af op een sisser. De Sloveen viel in de twaalfde rit en ging een dag later niet meer van start. Verder onderzoek bracht een niet-verplaatste breuk in een wervel in zijn onderrug aan het licht.

Toch geen Roglic in de Vuelta?

Roglic kon opnieuw beginnen trainen en plaatste ook een foto van zichzelf op zijn sociale media. Alles leek dus in de goede richting te wijzen voor zijn deelname aan de Clasica San Sebastian en de Vuelta.

Ietwat verrassend komt Roglic zaterdag niet aan de start in San Sebastian. Ook achter zijn deelname aan de Vuelta, die op 17 augustus van start gaat in Lissabon, is er nog twijfel. Dat zegt sportief directeur Patxi Vila in gesprek met El Diario Vasco.

"Primoz is nog niet gezond. Hij kampt na de val in de Tour nog steeds met rugklachten. Hij kan trainen, maar niet aan hoge intensiteit. Ik weet niet in hoeverre we in deze conditie aan koersen kunnen denken."