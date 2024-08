📷 Zorgt Primoz Roglic dan toch nog voor een stevige verrassing na domper in de Tour?

Komt Primoz Roglic dan toch aan de start van de Vuelta? De Sloveen lijkt alvast opnieuw te kunnen trainen na zijn zware val in de Tour.

Met zijn nieuwe ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe wilde Primoz Roglic nog eens een gooi doen naar de eindzege in de Tour. In 2020 verloor Roglic de gele trui op de voorlaatste dag, in 2021 en 2022 moest Roglic de Tour verlaten door een val.

Vorig jaar werd Roglic niet geselecteerd voor de Tour en bij Visma-Lease a Bike leek hij geen kansen meer te krijgen. De Sloveen koos eieren voor zijn geld en trok naar Red Bull-BORA-hansgrohe, maar dat liep ook dit jaar niet goed af.

Roglic toch naar de Vuelta?

Roglic viel in de twaalfde rit en verloor meer dan twee minuten. Een dag later kwam hij niet meer aan de start, na verder onderzoek bleek dat Roglic een niet-verplaatste breuk in een wervel in zijn onderrug opliep.

Er stonden dan ook vraagtekens achter zijn deelname aan de Vuelta, maar op zijn sociale media heeft Roglic een foto geplaatst waarbij hij begop aan het trainen is. 'Kuku', schreef de Sloveen erbij. De signalen zijn dus goed.

Roglic staat ook op de voorlopige startlijst voor de Clasica San Sebastian komende zaterdag, maar de vraag is maar of Roglic daar wel aan de start zal staan. Het zou zijn eerste deelname sinds 2018 zijn.