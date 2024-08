Waarom medaille geen zekerheid is voor Lotte Kopecky in het omnium: "Heel frustrerend"

Lotte Kopecky is zondag een van de favorieten voor een medaille in het omnium. Toch zijn er ook wat obstakels die haar nog van een medaille kunnen houden.

Een week na haar bronzen medaille in de wegrit mag Lotte Kopecky zondag opnieuw in actie komen. In het omnium behoort ze tot de favorieten om een medaille te pakken. Dan moet ze wel de eerste twee nummers doorkomen.

De scratch, waarbij de eerste over de streep na 40 ronden de meeste punten krijgt, is voor Kopecky lastig. In Tokio kwam Kopecky ten val in de scratch en gaf ze daarna op in de temporace. Iets wat soms nog altijd in haar hoofd speelt.

Scratch blijft moeilijk voor Kopecky

"Een puur mentale kwestie, in mijn hoofd weet ik hoe ik het moet aan pakken, maar tot een deftige uitvoering kom ik zelden. Heel frustrerend. Want in theorie zou de scratch me heel goed moeten liggen", zegt Kopecky bij HLN.

Ook bondscoach Kenny De Ketele ziet dat die val in Tokio voor wat angst gezorgd heeft bij Kopecky. "Als ze onder en boven haar langs komen, zie je ze denken: "Oei, neen, 't wordt niet voor mij."

Voor Kopecky wordt het dan ook zaak om de scratch goed door te komen. Als ze de in de top acht, en liefst in de top vijf kan eindigen, dan ziet Kopecky zichzelf een mooi resultaat rijden in het omnium.