Wordt dit de nieuwe ploeg van Julian Alaphilippe? "Heb al een beslissing genomen"

Na weken van onzekerheid is het nu ook officieel, Julian Alaphilippe vertrekt bij Soudal Quick-Step. De Fransman zou ook al een nieuwe ploeg gevonden zijn.

Na elf seizoenen komt er eind dit jaar een einde aan de periode van Julian Alaphilippe bij Soudal Quick-Step. De Fransman heeft Patrick Lefevere zelf gebeld met het nieuws dat hij de ploeg zal verlaten.

Alaphilippe werd door heel wat Franse ploegen het hof gemaakt. Onder meer Cofidis en TotalEnergies hebben al openlijk gesolliciteerd naar de diensten van Alaphilippe. Voor een Franse ploeg is Alaphilippe nog altijd een uithangbord.

Alaphilippe naar ploeg van Cancellara?

De vraag is echter of Alaphilippe wel naar een Franse ploeg trekt. Het Zwitserse Q36.5 Pro Cycling bood Alaphilippe een contract van drie miljoen euro aan, maar dat zou Alaphilippe geweigerd hebben.

Volgens het Franse RMC Sport zou Alaphilippe op weg zijn naar het Zwitserse Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara. Alaphilippe zou al enkele maanden aan het onderhandelen zijn met de Zwitserse ploeg.

"Ik kan er niet veel over zeggen, maar ik weet wel al wat meer. Ik heb een beslissing genomen en daarover zal ik binnenkort communiceren. Er is nog niets ondertekend, maar in mijn hoofd is het wel duidelijk."