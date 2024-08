🎥 Zonneveld haalt zwaar uit naar zijn landgenoot maar Belg neemt het verrassend voor hem op: 'Een debiele actie"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Thijs Zonneveld is niet te spreken over een actie van één van zijn landgenoten. Die laatste kan wel rekenen op een Belgische renner om het voor hem op te nemen.

Op de Spelen zijn ze nog altijd bezig aan het baanwielrennen en het kan daar soms razendsnel aan toegaan. Zo was het ook het geval op zaterdag. Het is oppassen voor elk klein manoeuvre, want een detail kan zomaar iemand ten val brengen. Het liep mis toen Jan-Willem van Schip het volle pond gaf bij het aansnijden van een bocht.

Van Schip, nochtans een ervaren man in het pistewerk, maakte in de koppelkoers een kleine beweging naar links en raakte zo de helm van de Brit Wood. Voor die laatste was het schrikken: hij geraakte zo uit balans en ging uiteindelijk tegen de vlakte. Een jammerlijk gevolg van het inhaalmanoeuvre van de Nederlander.

Zonneveld scherp voor Van Schip

Een leek zal al snel denken dat Van Schip hier volledig voor verantwoordelijk is, want het komt op de tv-beelden hard binnen. Ook analist Thijs Zonneveld veroordeelde de actie compleet en verbloemde het dus niet omdat het een landgenoot van hem betrof. "Dit is echt een debiele actie van Van Schip", schrijft Zonneveld op X.

Dit is echt een debiele actie van Van Schip. https://t.co/Rw0FnxM8Fj — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) August 10, 2024

Niet iedereen is het er mee eens. De Belgische baanwielrenner Jules Hesters geeft zijn kijk op de zaak. "Dat moment rijdt Jan-Willem 60 km per uur, de Brit ongeveer de helft van de snelheid. De Brit stuurt van op de 'côte d'azur' onverwacht naar de achtervolgingslijn net op het moment dat Jan-Willem zijn inhaalactie afwerkt."

Belg Jules Hesters zorgt voor ander geluid

Van Schip maakt toch een beweging naar links? "Die neerwaartse stuurbeweging is standaard. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden."