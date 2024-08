Deze karaktertrekken doen het 'm voor Evenepoel: "We kunnen niet vatten hoe groot zijn impact is als kampioen"

Remco Evenepoel laat langs alle kanten lof op zich af komen. Als echte kampioen inspireert hij mensen over verschillende generaties heen.

Heel wat fans van Remco Evenepoel daagden op voor zijn R.EV Ride. Sporza kon een man strikken voor een gesprek die vandaag op vakantie vertrekt maar dit voor geen geld van de wereld wilde missen. "Ik doe regelmatig zulke fietsevenementen, maar met Remco en de Olympische Spelen is dit bijzonder", klonk het.

De man in kwestie had op dat moment Evenepoel net al gezien en kon dus reeds van een geslaagde dag spreken. "Zelfs op mijn 62e ben ik nog starstruck. Hij zag er heel gelukkig en heel ontspannen uit. We kunnen niet vatten hoe groot zijn impact is als kampioen. We hebben het geluk in België dat we zo veel kampioenen hebben."

De persoonlijkheid van Evenepoel

Iedereen kent de capaciteiten van Remco Evenepoel op de fiets, maar je geraakt niet zo ver zonder bepaalde karaktertrekken, zonder het hebben van een bepaalde persoonlijkheid. Dat kan de fan ook niet ontkennen. Hij weet zelfs waar het door komt dat Evenepoel al zo'n schitterende carrière heeft kunnen uitbouwen op zijn leeftijd.

"Zijn doorzettingsvermogen en zijn koppigheid. Als hij ergens voor gaat, haalt hij bijna altijd zijn doel. Hij is iemand om naar op te kijken, net zoals naar Nafi (Thiam) en Noor (Vidts) op de Olympische Spelen." Alle Belgische medaillewinnaars op de Spelen spreken tot de verbeelding bij het publiek, zoveel is wel duidelijk.

Evenepoel geniet best van alle aandacht

Bij Remco Evenepoel neemt dat nog een nog iets intensere vorm aan en hij kan van al die aandacht maar beter genieten.