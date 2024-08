Remco Evenepoel spreekt vrijuit over het besef van wat hij gedaan heeft een week na tweede olympische titel

Remco Evenpoel heeft nu een week tijd gehad om te beseffen dat hij twee olympische titels heeft gepakt. Stilaan sijpelt het ook bij hem door.

Evenepoel was zaterdagavond aanwezig op de voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en OH Leuven. Hij zal op nog wel meerdere plaatsen passeren om gehuldigd te worden. België kan de atleten op één hand tellen die in twee weken tijd twee keer olympisch kampioen worden. Logisch dus dat Evenepoel op handen wordt gedragen.

Evenepoel begint het te beseffen

Vlak na de aftrap kon tv-zender DAZN hem even interviewen, terwijl de wedstrijd pas op gang kwam. Evenepoel had het er onder andere over of die verwezenlijkingen in Parijs al bij hem zijn doorgedrongen. "Het moet nog altijd wel wat binnenkomen. Geëerd worden zoals hier is altijd wel speciaal. Dan besef ik het wat meer."

Het zal zoals eerder vermeld niet het laatste eerbetoon zijn. Zoiets meemaken in het stadion van Anderlecht is wel iets apart. "Superspeciaal. Als kleine jongen droomde ik ervan om hier te staan. Nu kan ik hier staan op een andere manier. Dat is wel heel uniek." Als jonge voetballer kwam Evenepoel bij Anderlecht in contact met topsport.

🎙️ | Dat dubbel goud begint meer en meer binnen te dringen bij Remco Evenepoel. 🌟🇧🇪 pic.twitter.com/OwrvI3Lh8v — DAZN België (@DAZN_BENL) August 10, 2024

Evenepoel gaf zaterdag dus zelf de aftrap. Hoe was het nog met het balgevoel gesteld? "Cava wel nog. Het kon slechter. Het is natuurlijk niet meer mijn belangrijkste hobby of hoofdjob, maar ik geniet er nog altijd wel van om soms eens tegen een bal te trappen." Soms zien we hem dat zelfs doen voor aanvang van een koers.

Mooie ervaring voor Evenepoel

Remco Evenepoel is weer een mooie ervaring rijker. Naarmate er meer tijd over gaat, zal hij steeds meer de waarde van zijn prestaties gaan beseffen.