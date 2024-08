"Wat ik zou doen als ik niet won? We zullen het nooit weten": Evenepoel showt medailles en sleurt er iconische quote bij

Het is even tijd om wat 'swag' uit te stralen. Als je zoals Remco Evenepoel twee gouden medailles hebt behaald op de Olympische Spelen, mag dat wel even.

Het is wellicht het kantje van Remco Evenepoel waar zijn fans het meest van houden en zijn critici zich het meest aan storen. Die laatste groep is nu wel even het zwijgen opgelegd door de sportieve prestaties van Evenepoel. Die mag zich in de naweeën van de Olympische Spelen uitleven op de manier zoals hij dat wil.

Dat doet hij bijvoorbeeld op TikTok. "We zullen het nooit weten. TikTok moet toch niet altijd te serieus zijn, hé?" Zijn bericht op zijn account op het Chinese sociale mediaplatform maakt al duidelijk dat zijn post al grappend bedoeld is en tegelijkertijd is het ook al een verwijzing naar de quote die in zijn filmpje aan bod komt.

Remco Evenepoel à la Kanye West

Het korte filmpje opent op de tonen van een iconische uitspraak van niemand minder dan Kanye West op de Grammys van 2005, nadat de Amerikaanse rapper de Grammy voor beste rap album won. "Iedereen wil weten wat ik zou doen als ik niet won. We zullen het nooit weten", sprak de man die nu als Ye door het leven gaat.

Met de handen in zijn zakken trakteert Remco Evenepoel u alvast op de blik van een kampioen, om vervolgens zijn twee gouden medailles uit zijn broekzakken te halen en die met gespeelde overdreven fierheid te tonen. De glimlach van Evenepoel aan het einde van het filmpje zegt alles: dit is iets waar hij zich mee geamuseerd heeft.

Veel likes voor Evenepoel

Daar heeft hij dan ook alle recht op. Het TikTok-filmpjje van de Europese kampioen is tot dusver bijna 20 000 keer geliket.