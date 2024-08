Belgische pakt prijsje, Wiebes slikt nieuwe mentale opdoffers en Vollering grijpt de macht in de Tour Femmes

Het was een drukke dag in de Tour de France Femmes. Een Belgisch prijsje en een nieuwe dreun voor Wiebes: dat is wat de tweede rit opleverde. Gele trui Kool juichte opnieuw. Later volgde nog een korte tijdrit. Vollering greep met een dubbelslag in het werk tegen de klok de macht.

Rit 2: Kool wint De rit in lijn van de dag ging van Dordrecht naar Rotterdam. Op deze wegen reed Audrey De Keersmaeker zich in de kijker. De 25-jarige Belgische gaf Lotto Dstny Ladies veel publiciteit door solo in de aanval te gaan. Dat zou haar de prijs van de strijdlust opleveren. Pas op tien kilometer van de meet werd ze teruggegrepen. Het werd dus opnieuw sprinten. Een dag nadat ze door schakelproblemen haar sprint niet kon rijden, kon Lorena Wiebes geen revanche nemen. Deze keer moest ze zich in een fair duel met Charlotte Kool neerleggen bij een tweede plaats. De tweede zege op rij dus voor Kool, die nog net erover ging en kon vieren in de gele trui. Rit 3: Vollering wint Er kwam voor de rensters dus nog een opdracht aan, met een korte tijdrit van 6,3 kilometer in de straten van Rotterdam. De toptijd van Loes Adegeest bleef een tijdje staan, tot ze nipt geklopt werd door Chloé Dygert. De inspanning van de tijdrijdster bleek niet voldoende, want Demi Vollering ging nog vijf seconden rapper. © photonews Als Wiebes nog hoopte om één en ander recht te zetten voor het klassement, was dat ook een droom die verloren ging. Ook Vos kwam niet in de buurt van de tijdritzege. Iedereen beet de tanden stuk op de tijd van Vollering. De tijden van Dygert en Adegeest werd ook niet meer geklopt: zo stond de top 3 meteen vast. Vollering emotioneel na zege Vollering slaat een dubbelslag en zo gaat de topfavoriete nu reeds aan de leiding in het algemeen klassement. Teamgenote Wiebes is eerste achtervolgster op drie seconden, Dygert staat op vijf seconden. Vollering reageerde emotioneel op haar overwinning: "Ik had dit niet zien aankomen."