Evenepoel nu helemaal beland in paradijs van wereldvedetten en laat zich helpen door Rode Duivel: "Dat was wel sjiek"

Remco Evenepoel maakt steeds meer deel uit van het kransje wereldvedetten uit de topsport. Er zijn niet veel wielrenners die dat kunnen zeggen.

Misschien hoort Tadej Pogacar er ook bij, maar dan stopt het wel. Alle wielrenners krijgen veel respect voor hun prestaties, maar genieten niet dezelfde faam als pakweg NBA-vedetten of sterren uit het internationale voetbal. Remco Evenepoel begint daar wel wat connecties mee te krijgen, met wat hulp van enkele andere Belgen.

Zijn eigen voetbalverleden zit er mogelijk ook wel voor iets tussen. Zo heeft Evenepoel automatisch al wat meer een band met een paar Rode Duivels. Niet vergeten dat Evenepoel zelf als jonge voetballer nog jeugdinternational geweest is en dus zelf nog het truitje van de Duivels droeg bij de categorie jonger dan 15 en 16.

Evenepoel viert à la Bellingham

Zoveel jaren later vierde hij dan zijn olympische titel in het wegwielrennen door met de armen wijd voor de Eiffeltoren te staan, zoals Real Madrid-voetballer Jude Bellingham zijn doelpunten ook viert. Op die Eiffeltoren na dan. Dat beeld is de volledige wereld rondgegaan en is ook in Madrid blijkbaar een gespreksonderwerp geweest.

© photonews

"Jude Bellingham heeft geantwoord op een post van mij met dat overwinningsgebaar dat ik van hem nabootste. Dat was wel sjiek", zegt Remco Evenepoel in het VTM Nieuws. "Dat is wel via Thibaut Courtois gegaan." Courtois, die Evenepoel ook al eens bezocht tijdens de Vuelta, heeft hem dus een handje geholpen.

De Bruyne feliciteert Evenepoel

"Ik heb ook een berichtje gekregen van Kevin De Bruyne. Voetballers onder elkaar, hé", moet Remco Evenepoel lachen.