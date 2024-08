Niet op de hoogte: Evenepoel reageert voor het eerst op vertrek van Alaphilippe bij Soudal Quick-Step

Bij Soudal Quick-Step vertrekt met Julian Alaphilippe een vaste waarde van de ploeg. Remco Evenepoel begrijpt de keuze van de Franse tweevoudige wereldkampioen.

Na elf seizoenen trekt Julian Alaphilippe straks de deur achter zich dicht bij Soudal Quick-Step, dat bevestigde Patrick Lefevere zelf. Al zijn hele carrière rijdt hij bij de ploeg van Lefevere, maar Alaphilippe zoekt dus andere oorden op.

Evenepoel was zelf niet op de hoogte van het vertrek van Alaphilippe. "Maar we sturen wel nog vaak berichten via WhatsApp. We hebben wel een goede relatie, maar ik wist het zelf niet", zegt Evenepoel bij HLN.

Evenepoel over Alaphilippe en Soudal Quick-Step

"Het zat er jammer genoeg een klein beetje aan te komen, want het is iemand die we zeker gaan missen binnen de ploeg. Hij heeft voor zijn eigen carrière gekozen en daar heeft hij het volste recht toe."

Evenepoel benadrukte nog eens dat Alaphilippe bijzonder veel gegeven heeft aan de ploeg, met maar liefst 44 profzeges. Alaphilippe won drie keer de Waalse Pijl, zes ritten in de Tour en twee keer het WK op de weg.

In 2019 reed Alaphilippe ook meer dan twee weken in de gele trui, hij verloor slechts op de voorlaatste dag het geel aan Bernal en werd nog vijfde. "Hij is zeker een van de legendes in onze ploeg", besloot Evenepoel nog.