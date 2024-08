Blijven of vertrekken bij Soudal Quick-Step? Patrick Lefevere onthult welke beslissing Julian Alaphilippe genomen heeft

Hoe vaak is Julian Alaphilippe niet toegekomen aan de ploegbus van Soudal Quick-Step? Lefevere onthult dat het na dit jaar niet meer het geval zal zijn: Alaphilippe vertrekt bij de ploeg.

Patrick Lefevere bevestigt het vertrek van Julian Alaphilippe in Het Nieuwsblad. De Fransman heeft hem deze week van zijn beslissing op de hoogte gebracht via een telefoontje. Het hing al langer in de lucht, want Alaphilippe had voorstellen van andere teams op zak die financieel lucratiever waren dan dat van zijn huidige werkgever.

Soudal Quick-Step wilde dus wel nog graag verder met Alaphilippe, maar dan aan bepaalde voorwaarden. Loulou, zoals hij genoemd wordt, heeft de ploeg de voorbije jaren enorm veel gegeven. Het was wel een feit dat hij de laatste seizoenen zelden nog het topniveau van weleer haalde. Vandaar dus die contractaanpassing.

Voorstel Soudal Quick-Step

Alaphilippe kreeg een voorstel aan een minder hoog loon, maar met hoge bonussen. Blijkbaar heeft hij toch ernstig overwogen om daar op in te gaan. Volgens Lefevere heeft zijn renner er nachten van wakker gelegen en is hij er weken ziek van geweest dat hij vertrekt. Het betekent het einde van een tijdperk voor beide partijen.

© photonews

De attractieve coureur werd vroeg opgemerkt door het scoutingsteam achter de ploeg en stroomde via de opleidingsploeg door naar het WorldTour-team met de grote jongens. De samenwerking werd een schot in de roos: Alaphilippe was de koning van de Waalse Pijl (3x winst in Hoei) en won ook de Strade en Milaan-Sanremo.

Tweevoudig wereldkampioen vertrekt

Voeg daar ook nog zes Tourritzeges, een periode in het geel en twee wereldtitels aan toe. Mogelijk trekt Alaphilippe aan het einde van dit jaar naar een ploeg uit zijn thuisland, want Total Energies en Cofidis toonden concrete interesse.