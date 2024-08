OFFICIEEL: team Lefevere heeft eigen Wolf of Wall Street en ook belangrijk nieuws bij Lotto, Red Bull en IPT slaan toe

Er beweegt weer van alles in het wielrennen. Dat Soudal Quick-Step het ร la Wolf of Wall Street aanpakt, mag niet verbazen. De ploeg heeft niet voor niets de bijnaam de Wolfpack. Ook Lotto Dstny, Red Bull-BORA-hansgrohe en IPT hebben belangrijk contractnieuws. We bundelden het in een overzichtje.

Soudal Quick-Step: Casper Pedersen blijft

Een filmpje met de befaamde quote "'m not leaving" uit de film Wolf of Wall Street. Zo maakte Soudal Quick-Step de contractverlenging van Casper Pedersen bekend, want die uitspraak betekent natuurlijk: "Ik ga niet weg". Dat doet Pedersen ook niet. De bijnaam de Wolfpack wordt zo weer netjes in de markt gezet door het social mediateam.

๐™ƒ๐™š'๐™จ ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฎ๐™ž๐™ฃ๐™œ! ๐™ƒ๐™š'๐™จ ๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฎ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ฉ๐™š๐™–๐™ข ๐™›๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™ฌ๐™ค ๐™ข๐™ค๐™ง๐™š ๐™ฎ๐™š๐™–๐™ง๐™จ



So happy that @pedersencasp will continue to sport the Soudal Quick-Step jersey until 2026

"Sinds ik bij de ploeg zit zijn het de meest geweldige jaren voor mij als profrenner geweest", zegt de echte Casper Pedersen nog. "Ik ga dus zeker niet weg bij de Wolfpack." De Deen heeft een nieuw contract voor twee jaar getekend. Momenteel herstelt Pedersen van een sleutelbeenbreuk, maar het lijkt al veel beter te gaan.

Lotto Dstny: Milan Menten blijft

Milan Menten heeft op zijn beurt zijn handtekening gezet onder een overeenkomst voor twee jaar en dat deed hij bij zijn huidige werkgever Lotto Dstny. De Belgische sprinter is ambitieus. "Ik hoop dat ik het vertrouwen van de ploeg kan terugbetalen door punten te scoren die ons weer op weg zetten naar de WorldTour."

โœ๐Ÿผ Contract extension โœ๐Ÿผ



Lotto Dstny can count on @MilanMenten until 2026. "I am convinced that here I have the best opportunities to continue growing and to get the best out of myself."



๐Ÿ”— Read more: https://t.co/VANXVLOkW3 pic.twitter.com/SaYDR1nipv — Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 13, 2024

Bij Lotto Dstny blijft het dus de doelstelling om zo snel mogelijk weer op WorldTour-niveau actief te zijn. Ze geloven ook nog volop in het groeipotentieel van Milan Menten. De 27-jarige renner van zijn kant gelooft dat de beste kansen om zich nog verder te kunnen ontwikkelen bij de ploeg liggen waar hij ook nu al voor koerst.

Laurence Pithie: van Groupama-FDJ naar Red Bull-BORA-hansgrohe

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe hadden ze eerder de komst van Laurence Pithie afgerond. De talentvolle Nieuw-Zeelander, die zich dit jaar al liet opmerken in de voorjaarsklassiekers, gaat weg bij Groupama-FDJ. De overstap van deze 22-jarige renner hing al langer in de lucht en is nu dus ook officieel bekrachtigd.

Alexey Lutsenko: van Astana naar Israel-Premier Tech

Ook Israel-Premier Tech, kortweg IPT, kan een naam met toch enige weerklank verwelkomen. Het heeft Alexey Lutsenko vastgelegd, een voormalig nummer 7 uit de Tour. De Kazachse renner trekt na 12 jaar de deur achter zich dicht bij Astana. "Soms moet je uit je comfortzone stappen", zegt Lutsenko hierover.