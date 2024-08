Remco Evenepoel zet zelf nog eens duidelijk de puntjes op de i over een potentieel vertrek bij Soudal Quick-Step

De geluiden over een potentieel vertrek van Remco Evenepoel door Soudal Quick-Step zijn door zijn goede prestaties naar de achtergrond verdwenen. Het is in het verleden zeker al anders geweest.

Geruchten over een potentiële overstap naar INEOS of Red Bull-BORA-hansgrohe, zoals dat laatste team nu heet, daar heeft Evenepoel mee moeten leren leven. Er lijken steeds minder redenen te zijn om bij Soudal Quick-Step weg te gaan, want het is niet dat die andere teams hem een veel betere ondersteuning kunnen bieden.

Een vertrek heeft het meest in de lucht gehangen tijdens die fusiesaga van vorig jaar, toen een samensmelting van Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma er leek aan te komen. "Momenteel heb ik nog maar weinig moeten terugdenken aan de periode met problemen voor de ploeg", zegt Evenepoel fijntjes in een gesprek met RTL.

Evenepoel heeft geen reden tot klagen

Hij kent de realiteit van zijn contractsituatie uiteraard goed. "Ik lig nog voor twee jaar vast bij mijn ploeg, tot het einde van 2026. Momenteel ben ik heel tevreden en voel ik me heel gelukkig bij de ploeg. Ik denk dat ze mij in de ploeg alles geven wat ik nodig heb. Ze helpen me met alles wat ik wil", heeft Evenepoel weinig reden tot klagen.

"Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison de changer." - Remco Evenepoel sait qu'il est courtisé, mais se plaît chez Soudal Quick-Step. 🤝 #RTLsports pic.twitter.com/6Olq3yYdqD — RTL sports (@RTLsportsbe) August 12, 2024

Tot 2026 lijkt de dubbele olympische kampioen dus al helemaal nergens heen te gaan. Als het verder gaat zoals de dingen nu lopen, mag Soudal Quick-Step misschien wel hopen op hem nadien ook te kunnen houden. "Als alles goed zit, is er geen reden om te veranderen. Dat is zeker zo", laat Evenepoel zich uit in het algemeen.

Soudal Quick-Step aan zet

Soudal Quick-Step kan zijn positie zelf nog verstevigen als het de kern rond Evenepoel in het rondewerk nog weet te versterken.