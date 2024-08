Waar komt dit vandaan: Soudal Quick-Step goes ... Jurassic Park?! De verklaring is al heel snel gevonden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Gaan ze bij Soudal Quick-Step van de Wolfpack naar het dinopack? Het Jurassic Park-thema is bij het team van Patrick Lefevere alvast helemaal 'in'.

Soudal Quick-Step heeft op een wel heel opmerkelijke manier de selectie voor de Vuelta voorgesteld. Mikel Landa mag na zijn top 5 in de Tour volledig zijn eigen kans gaan, nu Remco Evenepoel er niet bij is. De andere buitenlanders in de selectie zijn Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, James Knox en Casper Pedersen.

Die laatste heeft overigens nog maar net zijn contract bij de ploeg verlengd. Voor de Belgische vertegenwoordiging binnen Soudal Quick-Step zorgen in de Vuelta William Junior Lecerf, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke. Zo is er opnieuw toch aardig wat klimmersgeweld aanwezig om de derde grote ronde mee aan te vatten.

Onbevreesd Soudal Quick-Step

Het zijn niet de namen die opvallen, maar wel de manier waarop ze voorgesteld worden. "Acht onbevreesde renners zijn klaar voor een episch en onvergetelijk avontuur", schrijven ze bij Soudal Quick-Step op X. Op de afbeelding met de namen van de renners op kijkt u recht in de ogen van een gigantische dinosaurus.

Wat heeft een dinosaurus nu in met Soudal Quick-Step te maken? Wel, een beetje opzoekingswerk brengt ons al een heel eind verder. Eén van de producten van Soudal is een montagelijm onder de naam T-REX. Wellicht zal de titelsponsor van de ploeg dit product dus in de kijker willen zetten tijdens de Vuelta.

Er broeit iets bij Soudal Quick-Step

Dat er iets gaande is bij Soudal Quick-Step is wel duidelijk. Op de website van de ploeg vinden we de boodschap 'er broeit iets', met een aftelklok naar donderdag om 15u.