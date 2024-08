Discussie over oortjes gaat verder: Johan Bruyneel maakt UCI-voorzitter met de grond gelijk

Richard Plugge noemde het experiment van de UCI om het gebruik van oortjes te beperken tot twee renners "een farce". "Het was chaos, zonder oortjes. De UCI kan niet verdergaan met dit verbod", stelt Plugge nog.

UCI-voorzitter Lappartient diende Plugge van antwoord. "Je wordt op heterdaad betrapt met fake news. De crashes in de Ronde van Polen hebben niets te maken met de afwezigheid van radiocommunicatie en dat weet je."

Johan Bruyneel kon de kritiek van Lappartient echter niet smaken. "Dag meneer Lappartient, u laat weer eens zien dat u op een gouden troon zit en geen kritiek accepteert en geen enkele verantwoordelijkheid wil dragen."

"Het niet toestaan ​​van communicatie tussen ploegleiders en alle renners van hun team is gewoonweg crimineel in het moderne en hectische wielrennen van vandaag. Het is een bewijs dat u en uw organisatie extreem vervreemd zijn van het wielrennen."

"Richard Plugge heeft gelijk en de meerderheid van de ploegleiders en renners zijn het met hem eens. Koersen met communicatie IS veiliger dan geen of beperkte radiocommunicatie. Punt. En een deel van het veiligheidsaspect, wat is er mis met een ploegleider die instructies geeft aan zijn renners?"

"Het zijn PROFESSIONELE atleten en een dinosaurusgerichte organisatie, want uw organisatie zou niet moeten proberen te vertellen hoe professionals hun werk moeten doen. U bewijst weer eens dat u geen moer geeft om de belangen van de belangrijkste spelers van de sport waar u voorzitter van bent, en dat u zich richt op uw eigen sportpolitieke carrière."

