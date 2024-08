Duel Van der Poel-Evenepoel? Wereldkampioen bevestigt zijn eerste koers na de Spelen

Geen Vuelta voor Mathieu van der Poel, maar de wereldkampioen komt eind deze maand opnieuw in competitie. Van der Poel zakt namelijk af naar België.

Zaterdag komt Mathieu van der Poel niet aan de start van de Vuelta. De wereldkampioen speelde even met het idee tijdens de Tour de France, maar heeft dat laten varen. Van der Poel zit niet in de selectie van Alpecin-Deceuninck.

Op 28 augustus staat Van der Poel in Riemst wel aan de start van de Renewi Tour. Dat is een vijfdaagse rittenkoers in België, die eindigt met een rit in Geraardsbergen. Ook Jasper Philipsen komt aan de start.

Met onder meer Tim Merlier, Arnaud De Lie, Biniam Girmay, Olav Kooij en Jonathan Milan staan er nog heel wat snelle mannen aan de start in de Renewi Tour. Velen van hen bereiden zich voor op het EK op de weg op 15 september.

Duel Van der Poel-Evenepoel?

Voor Mathieu van der Poel wordt het zijn eerste officiële wedstrijd sinds de olympische wegrit in Parijs. Of de Nederlander voor het WK in Zürich (29 september) nog wedstrijden rijdt, is nog niet duidelijk.

In de Renewi Tour volgt misschien wel een duel met Remco Evenepoel, al kan hij ook nog in de Tour of Britain (3 tot 9 september) starten. Voor Evenepoel wordt dat een voorbereiding op het EK tijdrijden en het WK in Zwitserland.