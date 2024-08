Kan Puck Pieterse drie disciplines blijven combineren? Ploegleider velt zijn oordeel

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Puck Pieterse (22) pakte in de Tour de France Femmes haar eerste profzege op de weg. Ze combineert ondertussen ook nog het veldrijden en het mountainbiken.

Voor Puck Pieterse was de Tour de France Femmes slechts iets wat ze erbij nam tussen de Olympische Spelen en het WK mountainbiken. Maar de Nederlandse presteert ook gewoon op het hoogste niveau op de weg.

Pieterse won de vierde rit in de Tour de Femmes, op een parcours dat een mengeling was tussen de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Ze staat op de tweede plaats in het klassement, op 22 seconden van Vollering.

Pieterse combineert drie disciplines

Momenteel combineert Pieterse met wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden nog drie disciplines op het hoogste niveau. "Met de Olympische Spelen was het een apart jaar", zegt ploegleider Michel Cornelisse bij Sporza.

"Ze heeft een aantal heel goede koersen gereden in het voorjaar. Nu blijkt dat ze het ook in Luik-Bastenaken-Luik zou kunnen." Bij Fenix-Deceuninck krijgt Pieterse ook de kansen om verschillende disciplines te combineren.

"De ploeg heeft al bewezen met Mathieu van der Poel dat een goede combinatie mogelijk is. Het zal heus wel goedkomen. Hier geniet ze ervan om met de ploeg op pad te zijn. Anders is ze individueel en nu zie je haar genieten. Ik denk dat de combinatie heel leuk is."