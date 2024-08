Wederdienst van Evenepoel op het WK in Zürich? Van Aert is klaar en duidelijk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tijdens de olympische wegrit gaf Wout van Aert de perfecte voorzet voor Remco Evenepoel. Worden de rollen op het WK in Zwitserland omgedraaid?

Mathieu van der Poel versnelde op de eerste beklimming van Montmartre en kreeg Wout van Aert mee in zijn wiel. De Nederlander dacht dat de koers gereden was, maar alles kwam weer samen. Een paar kilometer later reed Evenepoel weg.

Van Aert stopte af in het peloton en haalde elke tegenaanval terug. Evenepoel deed zijn job vooraan en rekende met alles en iedereen af. Hij pakte een week na zijn olympisch goud in het tijdrijden ook het goud in de wegrit.

Wederdienst Evenepoel op WK?

Eind september staat er met het WK in Zwitserland opnieuw een grote afspraak op het programma. Verwacht Van Aert daar een wederdienst van Evenepoel? "Helemaal niet", zegt Van Aert klaar en duidelijk bij Sporza.

"We waren op gelijke voet gestart en Remco heeft het verschil kunnen maken. Dan besef je ook dat je dezelfde trui draagt. Ik kan er op rekenen dat hij ook zo zou koersen als ik in de winnende positie zit."

Het parcours in Zwitserland wordt ook bijzonder zwaar, met 4300 hoogtemeters in 273 kilometer. "Voor het WK zal het belangrijk zijn om mijn klimmersbenen te vinden. Die zal ik nodig hebben", zei Van Aert nog.