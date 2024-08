Wout van Aert doet het opnieuw zoals enkel hij dat kan en is helemaal mee met het verhaal van de Vuelta-start

Wout van Aert is toch een aparte kerel te midden alle wielergekte. De Vuelta-start inspireert hem weer tot een bijzonder schrijfsel.

U weet ondertussen al dat Wout van Aert de man is van de speciale verwoordingen of beschrijvingen. Zijn Strava-account staat er vol van. Van liedjesteksten, maar ook van mysterieuze omschrijvingen. Van Aert zei tijdens de Spelen nog dat hij er wel van houdt om dingen op te schrijven die misschien niet iedereen begrijpt.

Deze keer moet u op zijn Instagrampagina zijn om weer een bijzondere zin op te vangen. Van Aert heeft een foto gepost van zichzelf in de omgeving van de Torre de Belém, waar donderdagavond de ploegenpresentatie van de Vuelta heeft plaatsgevonden. Op de achtergrond is er een Portugese vlag te zien en dat is niet zonder reden.

Van Aert komt met Portugees gezegde

De Vuelta gaat van start in Lissabon, hoofdstad van Portugal. Van Aert grijpt meteen de kans om een Portugees gezegde neer te pennen. Zo krijgt hij misschien meer Portugese of Braziliaanse fans. "Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura", schrijft hij. Vrij vertaald: "Water zacht, steen hard, je slaat erop tot het breekt."

De ware betekenis ervan is dat je ook in lastige tijden blijft proberen en dat de beloning dan uiteindelijk wel volgt. Dat moet zowat de opvating zijn van Wout van Aert aan de start van de Vuelta, want zowel voor zichzelf als voor de ploeg is het al een jaar met veel pech geweest. Ze hebben in die moeilijke momenten karakter getoond.

Van Aert hoopt op beloning

"Vamos La Vuelta", besluit Van Aert. Hij is klaar om er tegenaan te knallen. Met hopelijk voor hem weinig pech en veel beloningen.