Wout van Aert vertrekt als allerlaatste: dit zijn de starttijden van de favorieten

Vanaf zaterdagavond gaan we op zoek naar een opvolger voor Sepp Kuss als winnaar van de Vuelta a Espana. Beginnen doen we met een tijdrit in Lissabon.

De tijdrit tussen Lissabon en het nabijgelegen Oeiras is er eentje van twaalf kilometer over vlakke wegen. En dus is de vraag wie er het best om zal gaan kunnen met de omstandigheden om zo de eerste rode trui te pakken. Joshua Tarling is misschien wel de topfavoriet, maar ook Wout van Aert kan zeker aanspraak maken op de oppergaai. Ondertussen is wel al geweten wanneer de favorieten voor de dagzege én voor de eindzege zullen starten. © photonews Luis Angel Maté is de eerste renner die van het startpodium zal rollen. Hij begint eraan om 17u23 in wat zijn laatste Vuelta gaat worden. Wout van Aert vertrekt dan weer om 20u18 als allerlaatste aan zijn Vuelta a Espana. Spanning troef Tarling begint eraan om 19u32, Victor Campenaerts begint opvallend vroeg aan zijn tijdrit en zal dus vermoedelijk een tijdje in de hotseat zitten. Hij begint aan zijn opdracht van twaalf kilometer om 17u35 volgens de organsatie. Andere favorieten op de dagzege zoals Küng, Roglic en McNulty starten ook in het laatste blokje, enkele minuten voor Wout van Aert. Sepp Kuss is om 19u56 de voorlaatste van het team van Wout van Aert die vertrekt.