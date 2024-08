Jonas Vingegaard heeft mooie woorden over voor Thibau Nys na zijn derde ritzege

Jonas Vinegaard heeft in de Ronde van Polen nog eens ondervonden hoe sterk Thibau Nys is. De Deen sprintte in de voorlaatste rit naar de vierde plaats en had mooie woorden voor Nys.

Met enkel nog een vlakke slotrit op het programma is Jonas Vingegaard op weg naar de eindzege in de Ronde van Polen. Dat zal de Deen doen zonder ritzege, want Thibau Nys won in Polen maar liefst drie ritten.

De Deen had dan ook mooie woorden over voor Nys en had alleen maar lof voor hem. "De slotmeters waren erg zwaar. Mijn felicitaties aan Nys, hij rijdt hier geweldig en gaat een mooie toekomst tegemoet."

Vingegaard op weg naar eindwinst in Polen

Vingegaard eindigde net als in de eerste rit vierde en zag Diego Ulissi door zijn tweede plaats zes seconden dichterbij sluipen. De Italiaan volgt nu 13 seconden van Vingegaard, Wilco Kelderman volgt op 20 seconden.

"Mijn doel was om de leiderstrui te behouden en dat is met verve gelukt. In de sprintersetappe van zondag verwacht ik geen al te grote problemen meer, al moeten we alert blijven", zei Vingegaard nog.

Voor de Deen wordt het zijn eerste eindzege in de Ronde van Polen. In 2019 veroverde hij op de voorlaatste dag de leiderstrui, maar zakte toen door de stress door het ijs op de laatste dag en verloor nog meer dan 12 minuten.