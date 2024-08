Uitspraken van Adrie van der Poel tonen dat zege van Remco Evenepoel in Parijs serieus piekt

Wat een zegetocht beleefde Remco Evenepoel op de Olympische Spelen. Hij won er niet alleen het tijdrijden, maar ook de olympische wegrit.

In het kamp van Mathieu van der Poel willen ze niet te veel meer terugblikken op de zomer van 2024. De volgende grote uitdaging voor de Nederlander is het WK in Zwitserland.

Dat Van der Poel de wegrit in Parijs niet wist te winnen is duidelijk hard aangekomen. Dat blijkt uit de reacties van vader Adrie als vooruitblik op het WK in Zürich van volgende maand. “Ik denk dat er mogelijkheden liggen voor Mathieu, laat ik het zo zeggen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Als je stuit op een heel goede Tadej Pogačar, dan zal het moeilijk zijn. Maar dat geldt ook voor de rest van het peloton. Het is wel een WK met ook een veel beter deelnemersveld dan op de Spelen”, nijpt het duidelijk nog.

Dat Remco Evenepoel er in Zwitserland ook bij is, daar wil Van der Poel niet veel woorden aan vuilmaken. Hij is vooral blij dat de ploegen breder zijn dan drie of vier renners op de Spelen in Parijs.

“Je hebt gewoon een volledige Nederlandse ploeg. Dat geldt natuurlijk ook voor België. Op een WK is het denk ik veel plezieriger koersen dan in zo’n klein peloton waar je eigenlijk niet door de mazen van het net kunt glippen. Dat heb je in andere wedstrijden natuurlijk wel.”