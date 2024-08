Waarom Vuelta-ritzege zo belangrijk is: José De Cauwer klaar en duidelijk over Wout van Aert

De glimlach is eindelijk terug bij Wout van Aert na zijn eerste zege in een half jaar tijd. José De Cauwer ziet dit dan ook als een belangrijke zege voor Van Aert.

Met een rit in de Ronde van de Algarve en Kuurne-Brussel-Kuurne oogde 2024 mager voor Wout van Aert. Al was er natuurlijk ook zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, waardoor hij lang aan de kant stond.

Na al die tegenslag doet de zege in de Vuelta dan ook meer dan deugd bij Wout van Aert. Dat zag ook José De Cauwer. "Dan kan je wel blij zijn met die rode trui, maar dit is echte blijdschap, dat zie je", zei De Cauwer bij Sporza.

Van Aert nu bevrijd in de Vuelta?

Van Aert werd in de openingstijdrit derde, in de tweede rit werd hij geklopt door Kaden Groves in de sprint. Het leek er op of het opnieuw altijd net niet zou worden voor Van Aert. Daar heeft hij nu komaf mee gemaakt.

Volgens De Cauwer is de ritzege van Van Aert dan ook belangrijk voor het vervolg van zijn Vuelta. "Als hij nu niet te veel in de knechtenrol moet kruipen, zoals hij wel vaker dreigt te doen."

Maar Merijn Zeeman leek dat al uit te sluiten. De technisch directeur twijfelt namelijk of titelverdediger Kuss bij de besten bergop zal zijn. "Dat is belangrijk, Van Aert is dus echt wel kopman."