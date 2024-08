José De Cauwer onder de indruk van de gebroeders Roodhooft: "Vind ik toch weer straf"

Alpecin-Deceuninck verraste door de contractverlenging van Kaden Groves aan de kondigen. José De Cauwer is onder de indruk van wat de broers Roodhooft opnieuw klaarspelen.

Met de contractverlenging van Mathieu van der Poel én Jasper Philipsen tot eind 2028 heeft Alpecin-Deceuninck een stevige basis gelegd om de komende jaren ook mee te spelen met de grote jongens in het peloton.

Dat leek echter ten koste te gaan van andere toppers. Axel Laurance vertrekt zeker bij de ploeg van de broers Roodhooft, ook Soren Kragh Andersen lijkt op weg naar de uitgang. Dat leek ook het geval bij Kaden Groves.

De Cauwer onder de indruk van Alpecin-Deceuninck

Tot Alpecin-Deceuninck aankondigde dat de Australische sprinter dan toch voor twee jaar zijn contract heeft verlengd. "Ik vind het toch wel straf dat gebroeders Roodhooft Groves, toch een belangrijke renner, bij zich te houden", zegt hij bij Sporza.

"Groves is toch een winnaar die bij elke ploeg zijn plaats zou hebben. Ze hebben hem aan boord gehouden en dat zegt veel." Groves wil na ritzeges in de Giro en Vuelta ook winnen in de Tour, ook het voorjaar is een doel.

"Het is een complete sprinter, die ook een bergje over kan. Met Philipsen en Groves heb je twee belangrijke pionnen die koersen kunnen winnen." Philipsen won dit jaar zeven keer, Groves nog maar één keer.