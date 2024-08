Wordt klassement in de Tour volgende doel voor Justine Ghekiere? "Die kwaliteit heb ik wel"

Justine Ghekiere kroonde zich in de Tour de France Femmes tot bergkoningin. Mag de Belgische ook dromen van een klassement de komende jaren?

Thibau Nys wint dit jaar in elke rittenkoers waar hij al aan de start stond, Justine Ghekiere doet hetzelfde met het bergklassement. Zowel in de Ronde van Catalonië, de Giro als de Tour nam ze bergtrui mee naar huis.

Ghekiere volgt daarme Lucien Van Impe op, die in 1983 het bergklassement won in de Tour. "Mijn gsm is ontploft. Ik geraak niet door alle berichten. Ik probeer ze wel allemaal te beantwoorden, maar dat zal niet lukken", zegt Ghekiere bij Sporza.

Wordt Ghekiere een klassementsrenster?

Dat Ghekiere kan klimmen, heeft ze nu wel bewezen. Is de volgende stap dan een klassement ambiëren in de Giro, Tour of Vuelta? In de Giro werd Ghekiere dit jaar 32ste, in de Tour zakte ze op de laatste dag nog van de 10de naar de 30ste plek.

"Dat is moeilijk te zeggen", stelt Ghekiere. "Ik heb veel energie gestoken in de bergtrui en dat voelde dat wel. Het vat was af, al kwam dat misschien wel door alle emoties na mijn ritoverwinning."



"Een van mijn sterke eigenschappen is dat ik goed recupereer. Ik voel dat ik op het einde van een grote ronde frisser zit dan andere rensters. Dus dat is wel een goede kwaliteit als je voor een klassement wil gaan. Misschien kan ik daar wel eens op focussen."