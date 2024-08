Ghekiere komt met opmerking over Evenepoel en Kopecky nadat ze bolletjestrui pakt

Justin Ghekiere schreef wielergeschiedenis. De West-Vlaamse pakte zondag de bolletjestrui in de Tour de France Femmes.

Justin Ghekiere pakte na de bergprijs in de Giro nu ook de bolletjestrui in de Tour de France. Een ongelofelijke prestatie voor de renster van AG Insurance-Soudal.

Al zorgt dat ook voor gigantisch veel aandacht, waardoor de ploeg dinsdag een mediadag inlaste zodat iedereen met de renster kon spreken.

“Het is de laatste dagen wel al veel geweest”, vertelt ze aan de Krant van West-Vlaanderen. “Ik dacht van thuis te komen en op mijn gemak te zijn, maar ook dan bleven er maar aanvragen binnenkomen.”

Ghekiere hoopt dat de mediadag in Wevelgem een punt zet achter alle aandacht. Ze maakte er meteen ook een opmerking bij over de Belgische toprenners.

“Als je Lotte Kopecky of Remco Evenepoel zijnde meerdere keren per jaar zo’n stunt doet en elke keer zoveel aandacht krijgt, moet dat toch echt extreem vermoeiend zijn? Ik vind het nu al zo overweldigend. Je moet mentaal heel sterk zijn om dat telkens allemaal te kunnen plaatsen.”

Ze probeert van alle aandacht te genieten, maar gemakkelijk is het niet. “Al had ik maandag wel een moment waarop ik dacht laat me nu toch allemaal eens even met rust, maar dat was misschien ook omdat ik een kater had van het feestje van de avond ervoor.”