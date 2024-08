Lefevere spreekt klare taal na transfersaga, maar kan het niet laten om toch nog eens te prikken naar Alaphilippe

Het zal wennen worden, ook voor Patrick Lefevere. Julian Alaphilippe rijdt vanaf 2025 niet meer voor Soudal-QuickStep.

Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe waren de voorbije jaren geregeld wel eens water en vuur. Het contract van de Fransman liep eind dit jaar af, maar Lefevere deed wel een nieuw contractvoorstel.

Dat was vooral prestatiegericht, met heel wat bonussen. Alaphilippe koos echter voor een nieuw avontuur. Hij gaat aan de slag bij Tudor Pro Cycling, de ploeg van Fabian Cancellara.

“We hebben een heel lange geschiedenis samen”, zegt Patrick Lefevere aan Het Laatste Nieuws over zijn relatie met Alaphilippe. Dat ging heel goed, maar de relatie vertoonde de laatste jaren ook de nodige barsten.

Lefevere durfde al eens scherp uit de hoek komen met een straffe quote, naar eigen zeggen wel altijd met de beste bedoelingen om de Fransman extra te prikkelen.

“Maar sommige zaken zijn ook verkeerd geïnterpreteerd. Zoals over Marion: ik bedoelde net dat het een goede zaak is dat zij hem aan de leiband houdt, want dat is nodig met Julian”, deelt Lefevere toch nog een prikje uit.

En Lefevere gaat nog even door. “Volgens mij ligt zijn hart nog bij ons. Ik ben streng voor hem geweest, maar ik mag ook zeggen dat ik veel voor hem gedaan heb, ook privé, toen zijn papa stierf en zo. Daarom ben ik blij dat onze relatie hartelijk blijft.”