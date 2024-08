📷 Topfavoriet voor het EK? Wereldkampioen Mathieu van der Poel maakt heel wat indruk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel bereidt zich in Spanje voor op zijn najaar. De wereldkampioen maakte bijzonder veel indruk met een looptraining.

Sinds het einde van de Tour op 21 juli reed Mathieu van der Poel geen enkele wedstrijd meer. De wereldkampioen won wel een criterium in Etten-Leur, maar verder zagen we Van der Poel de afgelopen maand weinig.

De Vuelta liet Van der Poel schieten, maar toch heeft hij nog enkele doelen in het najaar. Van woensdag tot zondag rijdt Van der Poel de Renewi Tour, in 2020 won Van der Poel die rittenkoers nog met een solo van 50 kilometer in de slotrit.

Na de Renewi Tour rijdt Van der Poel op 15 september de wegrit van het Europees kampioenschap, op 29 september verdedigt de wereldkampioen ook zijn regenboogtrui op het WK in het Zwitserse Zürich.

Van der Poel maakt indruk met looptraining

Om zich voor te bereiden op het najaar, is Mathieu van der Poel aan het trainen in Spanje. Voor wat afwisseling ging Van der Poel zaterdagochtend lopen en hij maakte ook indruk. Zijn tien kilometer liep Van der Poel in 46 kilometer.

Dat leverde hem een stevig tempo van 4:34/km op, maar vooral de gemiddelde hartslag van 114 slagen per minuut valt op. Heel diep lijkt Van der Poel dan ook niet geweest moeten zijn, met de vorm lijkt het dus wel goed te zitten.