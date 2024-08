Justine Ghekiere duidelijk over Remco Evenepoel en Lotte Kopecky: "Hoe doen die dat?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Justine Ghekiere verbaasde in de Tour de France Femmes door de bollentrui mee naar huis te nemen. Terwijl het eigenlijk niet de bedoeling was dat ze aan de start stond.

De Giro d'Italia Women begin juli en de Olympische Spelen in Parijs dacht Justine Ghekiere dat ze even tijd had om te rusten. Door de afwezigheid van Kopecky, die het omnium nog moest rijden, vierde Ghekiere voor twee.

"Het is heel leuk geworden. Ik kon vieren met mensen uit andere sporten: de hockeyploeg van de mannen en turnsters Nina Derwael en Glen Cuyle", blikt ze terug bij Het Nieuwsblad. Tot ploegleidster Jolien D'Hoore belde.

Door het afhaken van kopvrouw Ashleigh Moolman-Pasio moest Ghekiere dan toch plots de Tour rijden. Ze kreeg een duidelijk doel: één dag in de bolletjestrui rijden. Ghekiere deed het echter veel beter en won het bergklassement.

Veel respect voor Kopecky en Evenepoel

Het leverde haar bijzonder veel aandacht op in België. Plots moest ze veel interviews geven en ook nog enkele fotoshoots doen. Voor Ghekiere is het allemaal nieuw, waar ze nog meer respect krijgt voor Evenepoel en Kopecky.

"Ik heb het hier net nog tegen (persverantwoordelijke) Emelyne gezegd: 'Remco of Lotte, hoe doen die dat?' Die stunten een paar keer per jaar. Met alle druk en aandacht die daar bijkomt. En toch kunnen ze altijd onmiddellijk opnieuw focussen. Echt zot."