Een belangrijke test met oog op de toekomst: sluit Thibau Nys zijn seizoen in schoonheid af?

Thibau Nys sluit zondag zijn wegseizoen af met de Bretagne Classic. Voor Nys is het toch een test na zijn vele overwinningen de voorbije weken.

Sluit Thibau Nys zijn wegseizoen af met tien zeges? Als hij dat wil doen, dan moet Nys zondag wel de Bretagne Classic winnen. Een eendagskoers, terwijl Nys dit jaar al zijn zeges behaalde in rittenkoersen.

Nys won dit jaar al ritten in de Romandië, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en Polen. Dat deed hij telkens op een lastige aankomst, waarbij Nys de concurrentie telkens uit het wiel sprintte. De Bretagne Classic wordt een ander paar mouwen.

Nys met vertrouwen voor Bretagne Classic

"Voor mij een beetje een test. 260 kilometer, 4.000 hoogtemeters... Dat is een parcours dat me echt goed ligt, maar vorig jaar had ik een zware offday", stelt Nys bij Sporza. De langste koers die Nys tot nu toe uitreed was het BK met 222 kilometer.

"Ik heb er dan ook heel veel zin in. En ik kan niet klagen over de vorm waarmee ik aan de start sta", stelt Nys nog. Klassiekers zoals de Bretagne Classic zijn dan een volgende stap in de carrière van Nys.

Het was voor bondscoach Vanthourenhout één van de redenen om Nys nog niet mee te nemen naar het WK. Die koers is 273,9 kilometer lang en telt 4300 hoogtemeters. Nog een stuk meer dan de Bretagne Classic dus.