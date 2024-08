Bondscoach Vanthourenhout duidelijk over Thibau Nys: "Met alle respect, maar..."

Thibau Nys gaat niet mee naar het WK in Zürich, dat heeft bondscoach Sven Vanthourenhout duidelijk gemaakt. Volgens de bondscoach moet Nys nog meer bewijzen in lange koersen.

Met negen zeges doet Thibau Nys het bijzonder goed dit seizoen, van de Belgen deed enkel Tim Merlier dit jaar beter met dertien zeges. Voor Merlier is het parcours van het WK zeker te zwaar, hij gaat zeker niet naar het WK in Zürich.

Maar ook Thibau Nys gaat wellicht niet naar het WK, dat maakte bondscoach Sven Vanthourenhout al duidelijk. Met Van Aert, Evenepoel en ook Van Gils heeft België namelijk al drie kopmannen voor het WK in Zürich.

Nys nog niet veel bewezen in klassiekers

Wat ook tegen Nys spreekt is de afstand van het WK: 273,9 kilometer. De langste koers die Nys al uitreed was het BK eind juni, met 222,4 kilometer. Nys sprintte daar naar de vierde plaats. Zondag rijdt Nys de Bretagne Classic, een koers van 259,8 kilometer.

"Het is een goede test, maar met alle respect, ook Plouay is geen WK", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij HLN. "In de finale van het WK kom je enkel renners tegen die al enkele serieuze veldslagen hebben meegemaakt in de voorjaarsklassiekers."

Vanthourenhout verwijst onder meer naar Stuyven, Benoot en Wellens. Zij hebben in het voorjaar al heel wat bewezen. "Zij rijden in de finale van een WK ook in dienst", stelt de bondscoach nog.