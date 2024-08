🎥 Mathieu van der Poel is gewaarschuwd: Tadej Pogacar stoomt zijn concurrenten helemaal klaar

Woensdag maakt Mathieu van der Poel zijn comeback in het peloton in de Renewi Tour. Tadej Pogacar maakt alvast duidelijk met wie de wereldkampioen rekening moet houden.

Sinds het einde van de Tour op 21 juli heeft Tadej Pogacar geen enkele wedstrijd meer gereden, de Sloveen haakte af voor de Spelen in Parijs. Mathieu van der Poel reed wel de olympische wegrit en werd daar twaalfde.

Woensdag zien we Van der Poel opnieuw aan het werk in de Renewi Tour, de rittenkoers die hij in 2020 won na een solo van 50 kilometer in de slotrit. Trekt de wereldkampioen dit jaar opnieuw aan het langste eind?

Met Tadej Pogacar zal Mathieu van der Poel geen rekening moeten houden, de Sloveen bereidt zich voor op het Canadese tweeluik in Québec (13 september) en Montreal (15 september), voor hij afzakt naar het WK in Zürich (29 september).

Wellens en Mohoric concurrenten Van der Poel

Pogacar ging zondag wel trainen met twee concurrenten van Van der Poel voor de eindzege in de Renewi Tour: Tim Wellens en Matej Mohoric. Wellens is de titelverdediger, Mohoric werd toen zevende en won de slotrit.

Met de vorm van Wellens en Mohoric zit het ook goed. Wellens won de tijdrit in de Ronde van Polen en werd 25ste in het eindklassement, Mohoric eindigde drie keer in de top tien in een rit en werd zesde in het eindklassement. Van der Poel is gewaarschuwd.