Bondscoach Vanthourenhout ziet mindere prestatie van Widar in Ronde van de Toekomst anders

Jarno Widar deed in de Ronde van de Toekomst niet mee voor de eindzege. Bondscoach Sven Vanthourenhout kijkt echter met een andere bril naar de tegenvallende resultaten.

Jarno Widar maakte dit jaar al heel wat indruk bij de beloften met eindzeges in Alpes Isère Tour, de Giro d'Italia Next Gen en de Giro Valle d'Aosta-Mont Blanc. In de Ronde van de Toekomst kon Widar niet scoren.

In de laatste twee bergritten verloor Widar heel wat tijd, in de laatste etappe zakte Widar zelfs helemaal door het ijs en verloor hij bijna een half uur. Volgens Widar omdat hij te veel gekoerst heeft en te weinig kon trainen.

Vanthourenhout ziet leermoment voor Widar

Bondscoach Sven Vanthourenhout, die ploegleider was van de Belgen in de Ronde van de Toekomst, ziet het anders. "Het is misschien niet zo slecht voor hem, aangezien de verwachtingen rondom hem steeds hoger lagen", zegt hij bij DirectVélo.

"Het is niet omdat hij de Ronde van de Toekomst niet gewonnen heeft, dat hij geen briljante toekomst tegemoet gaat. Hij moet van een wedstrijd zoals dit en dit soort tegenslagen leren", stelt de bondscoach.

"We zijn allemaal heel trots op Jarno, maar voor deze wedstrijd was hij gewoon niet klaar." Widar rijdt dit jaar enkel nog het WK voor beloften (27/09) rijden en de Ronde van Lombardije voor beloften (05/10).