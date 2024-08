Jarno Widar (18) zakt door het ijs in Ronde van de Toekomst en is scherp voor Lotto Dstny

Jarno Widar (18) was vooraf de topfavoriet voor de Ronde van Toekomst, maar zakte in de laatste dagen door het ijs. Hij wijst naar zijn ploeg Lotto Dstny.

Met eindzeges in Alpes Isère Tour, de Giro d'Italia Next Gen en de Giro Valle d'Aosta-Mont Blanc maakte Jarno Widar de afgelopen weken heel veel indruk bij de beloften. De Ronde van de Toekomst moest het volgende doel worden.

Widar deed ook vijf dagen mee voor de eindzege en werd tweede en derde in de eerste twee bergritten. In de laatste twee dagen liep het echter mis voor Widar. In de voorlaatste rit verloor hij zeven minuten, in de laatste rit 28 minuten.

Widar hard voor Lotto Dstny

In het eindklassement werd Widar 29ste op bijna een half uur van eindwinnaar Joseph Blackmore. Voor het toptalent van Lotto Dstny wees dan ook naar zijn ploeg. "Ik was gesloopt, dat zie je wel aan m'n resultaat", zegt hij bij DirectVélo. "Ik heb te veel koersen gereden dit jaar."

"Ik heb het twee maanden geleden al tegen de ploeg gezegd dat ik teveel wedstrijden rijdt, maar zij hebben niet naar mij geluisterd en nu zien we waar dat toe leidt", stelde Widar. "Ik had meer moeten trainen en minder wedstrijden rijden."

Widar rijdt nog twee koersen dit jaar. "Ik zal alleen nog het WK (27/09) rijden en de Ronde van Lombardije (05/10). Ik richt met dus nog enkel op de grote doelen en dus niet meer op de kleinere koersen."