Vuelta speelt beste jongere kwijt: Bahrain Victorious komt met een verklaring

De felle zon en de hoge temperaturen hebben Antonio Tiberi geveld daags voor de rustdag. De jonge Italiaan reed de etappe niet uit.

Zaterdag werd Antonio Tiberi, die de witte trui droeg als beste jongere, nog knap vierde in de etappe. Een dag later werd hij al snel in de problemen gemeld, op een gegeven moment reed hij op meer dan een half uur van de andere favorieten.

Er werd voor een coronabesmetting gevreesd, maar dat ontkent zijn ploeg Bahrain Victorious. "Antonio voelde zich ziek tijdens de negende etappe. Hij had last van een zonnesteek, werd licht in zijn hoofd en zijn lichaamstemperatuur was hoog."

"We hebben hem goed kunnen afkoelen en hij is in orde nu. Maar Antonio heeft de Vuelta wel moeten verlaten." Met de opgave van de Italiaan verdween voor de tweede dag op rij iemand uit de top vijf in het klassement.

Almeida gaf ook op, Bahrain-Victorious nog met vijf

Joao Almeida kwam namelijk niet aan de start van de 9de etappe. De kopman van UAE Team Emirates verloor zaterdag bijna vijf minuten en was al weggezakt van de derde naar de 26ste plaats in het klassement.

Bahrain Victorious zag naast Tiberi ook de Oostenrijker Rainer Kepplinger opgeven. Twee dagen eerder moest ook al Damiano Caruso er de brui aan geven, waardoor de ploeg nu nog met vijf renners overblijft.